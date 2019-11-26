Новые дела против ТОП-чиновников. В чем ГБР подозревает Порошенко и Гриценко.

Главным скандалом недели стали обнародованые разговоры, которые якобы были записаны в кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Среди фигурантов ряд очень известных персон. Сам Роман Труба назвал записи провокацией и фейком.

На этой неделе под удар попали мэр Львова Садовый и экс-глава СБУ Грицак. Ну и как не вспомнить самое яркое шоу недели – суд над Олегом Ляшко за нападение на Андрея Геруса.

На суде Ляшко чувствовал себя как рыба в воде. А особенно, когда присутствующим демонстрировали видеозапись потасовки. Хотя он заверил судью, что это вовсе не драка, а горячая дискуссия.

Судья отказал прокуратуре в аресте Ляшко, отдав его на поруки нардепов – Виктории Сюмар и Михаилу Волынцу. Хотя крючок для него, по мнению экспертов, все же остается.

На этой неделе львовскому мэру тоже выдвинули подозрение – за злоупотребление властью. Инвестиционная компания выделила средства мэрии под строительство индустриального парка во Львове. Но мэрия дала землю под это почему-то не в городе, а в области. В результате чего, как рассказал нам антикоррупционный прокурор Холодницкий, государство понесло убытки на 92 млн грн. Андрей Садовый отверг все обвинения, объясняя, что земля до сих пор никем не освоена.

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Впрочем, в прокуратуре говорят, что не будут настаивать на аресте мэра. А ограничатся лишь небольшим залогом – в размере 50 млн грн.

А вот бывшему председателю СБУ Василию Грицаку залог вряд ли может светить. Ведь НАБУ открыло уголовное производство против него из-за возможной госизмены, злоупотребления служебным положением, присвоение и растраты имущества, а также шпионаж.

Тучи сгущаются и над Петром Порошенко.

Следователи ГБР направили ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, вмешательстве в отбор кандидатов в Высший совет правосудия. И даже в публичных призывах к свержению конституционного строя.

Его проект ГБР уже подготовило и направило в ГПУ. Там обещают во всем разобраться.

Между тем специалисты такую спешку с делом Порошенко объясняют желанием главы ГБР подстраховаться. Дело в том, что на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который существенно меняет кадровую политику в его ведомстве. Следовательно, Романа Трубу могут освободить от должности.

Но перед тем появилось еще одно дело против председателя правления Укрксимбанка Александра Гриценко, которого специалисты называют банкиром Порошенко.

Гриценко подозревают в содействии окружению Януковича в легализации доходов. А именно, что помог кошельку президента беглого Курченко вывести из-под ареста залоговое имущество украинского медиахолдинга. Еще до революции достоинства тот приобрел его у Бориса Ложкина, который впоследствии возглавил Администрацию Порошенко.

Между тем банкира Гриценко суд уже отпустил под залог в 3 млн грн. А вот рискнет ли Рада снять неприкосновенность с Петра Порошенко – пока неясно. Хотя в монобольшинстве говорят, что не будут колебаться в этом вопросе. Несмотря на предостережения западных партнеров.

Факты ICTV ранее писали о том, что ГПУ изучает документы по подозрению Порошенко.