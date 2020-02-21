Суд дозволив примусовий привід Порошенка в ДБР

Державне бюро розслідувань може здійснити примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.

Таке рішення щодо клопотання слідчого ДБР Корецького О.П. ухвалив Печерський суд Києва.

Народний депутат Олександр Дубинський опублікував у Facebook копію однієї з ухвал суду, яка стосується лютневого допиту.

Згідно з цим рішенням, Порошенка кличуть на допит у справі, порушеній 27 червня 2019 року за ознаками ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 і ч.2 ст. 376 Кримінального кодексу.

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Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що суд не повідомив п’ятого президента про своє засідання, як цього вимагає закон.

Він також додав, що таке рішення мав ухвалювати не Печерський суд, а Шевченківський.

– Це “рішення” порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності, – написав він.

Як повідомлялося, Петро Порошенко прибув на допит у ДБР 24 січня.