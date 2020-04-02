НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания, которое проходило в формате защищенной телеконференции.

— Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в частности посредством учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместной работы, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех , — заявил Столтенберг.

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По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

— Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной, — добавил он.

Накануне встречи Столтенберг отмечал, что принятый в четверг пакет будет дополнительным к тем, что уже существуют.