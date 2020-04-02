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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В ближайшее время Украина получит транш от МВФ — Шмыгаль

Украина скоро поступит первый транш от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

— Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина поступит первый транш, — говорит Шмыгаль.

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Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Как писали Факты ICTV, в МВФ заявили о прогрессе по программе финансирования Украины. Сейчас обсуждают новый механизм расширения финансирования бюджета.

Источник: Кабмин

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