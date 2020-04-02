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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання, яке проходило у форматі захищеної телеконференції.

– Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, зокрема за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх, – заявив Столтенберг.

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За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.

– Це ще один крок, ще один елемент у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною, – додав він.

Напередодні зустрічі Столтенберг зазначав, що схвалений у четвер пакет буде додатковим до тих, що вже існують.

Джерело: Українська правда

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