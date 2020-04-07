Карантин для людей старше 60 лет — 9 самых популярных вопросов

Людям, находящимся на самоизоляции и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли. Но они должны быть размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.

Кроме того, у человека есть возможность обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Приобретением и доставкой продуктов питания и лекарств займутся социальные работники.