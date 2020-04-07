Карантин для людей старше 60 лет — 9 самых популярных вопросов

Можно ли людям 60 лет и больше выходить на улицу?
Люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. И воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.
Что делать, если нет возможности купить продукты и лекарства?
Людям, находящимся на самоизоляции и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли. Но они должны быть размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.
Кроме того, у человека есть возможность обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Приобретением и доставкой продуктов питания и лекарств займутся социальные работники.
Кто и как будет контролировать выход пожилых людей на улицу?
Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций.
Наличие документов позволит проверить полиции, не должен ли человек быть на самоизоляции или обсервации, а также не нарушил ли разрешенное расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции.
Как люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги?
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через онлайн-сервисы.
В ближайшие дни Правительством будет принято решение о возможности оплаты коммуналки через уполномоченные банки и Укрпочту. После введения в действие постановления, люди должны войти в систему дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка и предоставить информацию о перечне услуг, что готовы оплатить.
Третий вариант — оплата коммуналки в почтальонов Укрпочты.
Что делать, если у людей старше 60 лет появились симптомы коронавируса Covid-19?
Если у вас есть семейный врач — звоните ему.
Не надо идти к нему физически и сидеть в очереди на прием.
Если не подписана декларация — вызывать скорую по номеру 103 или звонить на горячую линию 1545 и оставить контактную информацию о себе.
Как люди старше 60 лет могут ходить на работу?
Оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста.
Исключение может быть в том случае, если вы работаете на предприятиях критической инфраструктуры.
Во всех остальных случаях работодатель должен перевести человека в режим удаленной работы или предоставить отпуск на период действия карантина.
Что такое объекты критической инфраструктуры?
К объектам критической инфраструктуры могут быть отнесены предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые:
- осуществляют деятельность и предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах;
- предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения,
- являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
- включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
Как люди старше 60 лет могут быть защищены от увольнения с работы?
В соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено. Работник может претендовать на отпуска — оплачиваемый или без сохранения заработной платы. Или на дистанционную работу.
Если человека отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать ему 2/3 тарифной ставки оклада на период карантина.
Могут ли люди старше 60 лет ездить на собственном авто на дачу или в другое место самоизоляции?
Рекомендуется выбрать одно место изоляции и не менять его до 24 апреля.
Однако, если человек решил поехать на дачу на частном авто, потому что выбрал именно ее местом изоляции — он может это сделать.