Карантин для людей старше 60 років – 9 найпопулярніших запитань

Людям, які перебувають на самоізоляції та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі. Але вони мать бути розміщені на відстані не більш як 2 км від місця самоізоляції.

Крім того, є можливість звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. Придбанням та доставкою продуктів харчування та ліків займуться соціальні працівники.