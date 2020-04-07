Карантин для людей старше 60 років – 9 найпопулярніших запитань

Чи можна людям 60 років та більше виходити на вулицю?
Люди від 60 років мають перебувати вдома. І утримуватися від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають.
Що робити, якщо немає можливості купити продукти і ліки?
Людям, які перебувають на самоізоляції та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі. Але вони мать бути розміщені на відстані не більш як 2 км від місця самоізоляції.
Крім того, є можливість звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. Придбанням та доставкою продуктів харчування та ліків займуться соціальні працівники.
Хто і як контролюватиме вихід людей похилого віку на вулицю?
Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умови дотримання рекомендацій.
Наявність документів дозволить перевірити поліції, чи не мусить людина бути на самоізоляції чи обсервації, а також чи не порушила вона дозволену відстань у 2 км від визначеного місця самоізоляції.
Як люди старше 60 років можуть оплатити комунальні послуги?
Оплатити житлово-комунальні послуги можна через онлайн сервіси.
Найближчими днями Уряд ухвалить рішення щодо можливості оплати комуналки через уповноважені банки та Укрпошту. Після набуття чинності постанови, люди мають зареєструється у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на гарячу лінію банку і надати інформацію про перелік послуг, які бажають оплатити.
Третій варіант – оплатити комуналку у листонош Укрпошти.
Що робити, якщо у людей старше 60 років з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19?
Якщо є сімейний лікар — телефонуйте йому.
Не варто йти до нього фізично і не треба сидіти в черзі на прийом.
Якщо не підписана декларація — викликайте швидку за номером 103, або телефонуйте на гарячу лінію 1545 і залиште контактну інформацію про себе.
Чи можуть люди старше 60 років ходити на роботу?
Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку.
Вийнятки можуть бути в тому разі, якщо людина працює на підприємствах критичної інфраструктури та здійснює заходи, пов’язані з недопущенням коронавірусу.
У всіх інших випадках роботодавець має перевести її у режим віддаленої роботи або надати відпустку на період дії карантину
Що таке об’єкти критичної інфраструктури?
До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які:
- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;
- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;
- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
- внесені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
Як люди старше 60 років захищені від звільнення?
Відповідно до законодавства, звільнення у період дії карантину заборонено. Працівник може претендувати на відпустки — оплачувану або без збереження заробітної плати. Або на дистанційну роботу.
Якщо людину відправили у неоплачувану відпустку (простій), то держава планує оплачувати їй 2/3 тарифної ставки окладу на період карантину.
Чи можуть люди старше 60 років їздити на власному авто на дачу або в інше місце самоізоляції?
Рекомендовано вибрати одне місце ізоляції і не змінювати його до 24 квітня.
Однак, якщо людина вирішила разово поїхати на дачу приватним авто, бо вибрала саме її місцем ізоляції — це можна зробити.