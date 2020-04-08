Приближается большой праздник христиан Воскресение Иисуса Христа. По традиции в этот день верующие идут в церковь, молятся, святят куличи, а затем выезжают на природу или собираются дома.

В этом году карантин из-за пандемии коронавируса вносит коррективы в празднование Пасхи. В связи с этим сайт Факты ICTV решил рассказать, как отметить праздник безопасно для своего здоровья и без ущерба для кошелька.

Вместо похода в церковь — молитва дома

Кабмин запретил проведение массовых мероприятий, в том числе и религиозных, а также не позволяет передвигаться на улице группами, без документов и масок.

— Вряд ли украинцев будут ограничивать в посещении храмов и церквей в этот день, но следует осознавать собственную ответственность, — комментирует член Ассоциации юристов Украины Евгений Грушовец.

Но если кто-то и рискнет посетить церковь, стоит брать документы, быть в маске и соблюдать дистанцию, находясь рядом с другими людьми.

Хотя можно лишний раз не подвергать себя и окружающих опасности и посмотреть службу онлайн на страницах церквей в их социальных сетях. Помолиться также можно дома.

— Этот храм, который может вместить сотни людей, не впервые будет почти пустым, но и едва ли не впервые он будет таким полным — потому что, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции, — сказал во время одного из обращений к верующим Блаженнейший Митрополит Епифаний.

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Вместо шашлыков — обед с семьей

Правительство запретило посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

— Намерение собраться компанией на шашлыки — это вопрос личной ответственности. Следует быть готовыми к тому, что вас могут составить административный протокол и вы заплатите штраф от 17 до 34 тыс. грн, — добавляет Евгений Грушовец.

Но можно не подвергать себя такой опасности, а остаться дома.

— Принимать или посещать родственников и друзей дома официально не запрещено, ведь ваше жилье является частной территорией, — объясняет юрист.

Но здесь следует помнить о своем здоровье: вы не можете быть уверены, что кто-то из ваших друзей не заболел коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав прогнозирует пик распространения коронавируса перед Пасхой.

Источник: ПЦУ