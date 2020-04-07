Зеленский о праздновании Пасхи: Мы обязаны изменить традиции ради жизни

Украина из-за карантина оказались в ситуации, когда вынуждена изменить Пасхальные традиции ради здоровья и жизни граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ограничения из-за коронавируса призваны сохранить здоровье и жизнь граждан.

Со своей стороны власть сделает все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах, заверил Зеленский.

— А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви — это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего, — обратился к украинцам лидер государства.

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Зеленский пообещал в ближайшее время представить план празднования Пасхи во время карантина в Украине.

Как известно, Министерство здравоохранения прогнозирует пик распространения коронавируса в Украине перед Пасхой.