Укрпочта доставит пожилым людям 5 тыс. освященных пасок

Укрпочта приняла более 12 тыс. заказов на доставку освященных пасок в дома пожилых людей.

11 апреля работники почты достявлять 5 тыс. пасок в разные уголки Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Вы также можете заказать пасочку для одиноких пожилых людей на сайте по ссылке.

Укрпочта вместе с благотворительным фондом Старенькі доставит их адресатам к празднику.

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В некоторых городах городские власти договорились с хлебозаводами, что пасхальные куличи освятить прямо на производстве. Об этом уже заявили в Житомирской области и в Киеве. Освященные куличи также будет доставлять Укрпочта.

Напомним, по правилам карантина, во время богослужений в храмах будут находиться священнослужители, чтецы и певцы, а также те лица, которые будут обеспечивать трансляции служб. Но одновременно в церкви может быть не более 10 человек.