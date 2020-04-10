Чи треба йти до церкви на Великдень?
Віряни можуть відвідувати храм, але в індивідуальному порядку, і коли не проводиться богослужіння. Присутність великої кількості людей у храмах та біля них буде вважатися порушенням карантину. За такі дії Нацполіція притягуватиме до відповідальності.
Як проходитимуть святкові служби?
Під час богослужінь у храмах перебуватимуть священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, а також ті особи, які забезпечуватимуть трансляції служб. Але одночасно у церкві може бути не більш як 10 осіб. Всі учасники повинні бути в масках. Виняток – священик, який проводить службу.
Чи буде вважатися гріхом, якщо у день Воскресіння Христового не йти до церкви?
Через карантинні заходи не буде вважатися гріхом, якщо людина не відвідала церкву. Під час пандемії коронавірусу варто турбуватися не лише про духовне, а й тілесне здоров’я, своє і всього суспільства.
Де дивитися онлайн-трансляції пасхальних служб?
Трансляцію показуватимуть Факти ICTV. Також їх можна подивитися на офіційних сторінках конфесій у Facebook.
Як правильно молитися під час трансляції?
Українці мають слухати богослужіння і молитися перед іконою. Треба дотримуватися звичайних правил участі у храмовому богослужінні.
Як можна освятити пасхальний кошик?
У містах священики будуть освячувати паски в пекарнях, на заводах чи в магазинах, тож віряни зможуть купити паски вже освяченими. У сільській місцевості вірянам дозволять виставити великодні кошики за ворота, а священник зможе ходити вулицями і освячувати їх.
Чи можна йти до церкви поза службою?
Так, можна. Але варто дотримуватися правил і ознайомитися з розпорядженнями місцевої влади щодо відвідування церков у тому чи іншому регіоні, населеному пункті. У храмі великого розміру можуть перебувати дві людини одночасно і священнослужитель, у малій церкві – один вірянин і священнослужитель. Біля храмів не можуть утворюватися черги.
Чи можна запрошувати гостей на Великдень?
Кабмін не заборонив запрошувати гостей додому. Житло кожної людини є її особистою власністю, де вона може організовувати дозвілля на свій розсуд. Але варто пам’ятати, що карантинні заходи запровадили не просто так. Краще обмежити коло родичів та друзів.
Чи можна ходити в гості на Великдень?
Можна, але варто пам’ятати про правила переміщення у громадському місці – не більше однієї людини або група з двох людей, якщо йдеться про супровід дорослим дитини до 14 років. Всюди на вулиці треба бути у масці. Крім того, варто пам’ятати про карантин і обмежити коло спілкування.
Чи можна влаштовувати пікнік вдома?
Можна, будинок і прибудинкова територія – приватна власність. Але це стосується лише приватних будинків. За подібні дії в багатоквартирних будинках і біля них загрожують штрафи.
Чи можна влаштовувати пікнік де-небудь на природі?
Уряд заборонив відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і у разі службової необхідності. За це загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн.
Що робити, якщо поліція вимагає заплатити штраф?
Поліція не має права вимагати оплатити штраф. Вона може лише документувати факти порушень громадянами встановлених обмежень і складати протоколи. Рішення про визначення штрафних санкцій може приймати виключно суд (ст.221 КпАП).