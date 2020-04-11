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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине не будет дефолта без сотрудничества с МВФ — Марченко

Без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

— Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит.

У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии, — отметил он.

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Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги.

— Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги.

Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы, — сказал Марченко.

Факты ICTV ранее писали про условия МВФ для выделения помощи Украине.

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