Украина рассчитывает получить $5 млрд от МВФ до конца года — Минфин

Украина на переговорах с Международным валютным фондом договорилась о финансировании дефицита бюджета на $5 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технический меморандум. А Верховной Раде принять последний пакет законов о банках и изменения в госбюджет-2020, — говорит Марченко

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Если этот пакет законов будет проголосован, деньги поступят до конца года.

Как писали Факты ICTV, 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит первый транш от МВФ. О какой сумме кредита идет речь, топ-чиновник не уточнил.