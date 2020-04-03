PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина рассчитывает получить $5 млрд от МВФ до конца года — Минфин

Украина на переговорах с Международным валютным фондом договорилась о финансировании дефицита бюджета на $5 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технический меморандум. А Верховной Раде  принять последний пакет законов о банках и изменения в госбюджет-2020, — говорит Марченко

Читайте: Рестарт экономики начнется в мае — Шмыгаль

Если этот пакет законов будет проголосован, деньги поступят до конца года.

Как писали Факты ICTV, 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит первый транш от МВФ. О какой сумме кредита идет речь, топ-чиновник не уточнил.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка