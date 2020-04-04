Закон о банках и изменения в госбюджет: условия МВФ для выделения помощи Украине

Международный валютный фонд ожидает окончательное принятие Верховной Радой закона о банках и внесении изменений в государственный бюджет Украины.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Как отметил Люнгман, МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательное принятие.

— Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие Covid-19, — говорится в заявлении.

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В то же время МВФ призывает власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли, добавил Люнгман.

Напомним, 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит первый транш от МВФ. О какой сумме кредита идет речь, он не уточнил.