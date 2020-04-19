Надо ли идти в церковь на Пасху?
Верующие могут посещать храм, но в индивидуальном порядке, и когда не проводится богослужение. Присутствие большого количества людей в храмах и возле них будет считаться нарушением карантина. За такие действия Нацполиция будет привлекать к ответственности.
Как будут проходить праздничные службы?
Во время богослужений в храмах будут находиться священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, а также те лица, которые будут обеспечивать трансляции служб. Но одновременно в церкви может быть не более 10 человек. Все участники должны быть в масках. Исключение — священник, который проводит службу.
Будет ли считаться грехом, если в день Воскресения Христова не идти в церковь?
Из-за карантинных мер не будет считаться грехом, если человек не посетит церковь. Во время пандемии коронавируса стоит беспокоиться не только о духовном, но и телесное здоровье, своем и всего общества.
Где смотреть онлайн-трансляции пасхальных служб?
Трансляцию можно посмотреть на Фактах ICTV и на официальных страницах конфессий в Facebook.
Как правильно молиться во время трансляции?
Украинцы должны слушать богослужение и молиться перед иконой. Надо соблюдать обычные правила участия в храмовом богослужении.
Как можно освятить пасхальную корзину?
В городах священники будут освящать паски в пекарнях, на заводах или в магазинах, поэтому верующие смогут купить их уже освященными. В сельской местности верующим позволят выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет ходить по улицам и освящать их.
Можно ли идти в церковь вне службы?
Да, можно. Но стоит соблюдать правила и ознакомиться с распоряжениями местных властей касательно посещения церквей в том или ином регионе, населенном пункте. В храме большого размера могут находиться два человека одновременно и священнослужитель, в небольшой церкви — один верующий и священнослужитель. Возле храмов не могут образовываться очереди.
Можно ли приглашать гостей на Пасху?
Кабмин не запретил приглашать гостей домой. Жилье каждого человека является его личной собственностью, где он может организовывать досуг по своему усмотрению. Но стоит помнить, что карантинные меры ввели не просто так. Лучше ограничить круг родственников и друзей.
Можно ли ходить в гости на Пасху?
Можно, но стоит помнить о правилах перемещения в общественном месте — не более одного человека или группа из двух человек, если речь идет о сопровождении взрослым ребенка до 14 лет. Везде на улице надо быть в маске. Кроме того, стоит помнить о карантине и ограничить круг общения.
Можно устраивать пикник дома?
Можно, дом и придомовая территория — частная собственность. Но это касается лишь частных домов. За подобные действия в многоквартирных домах и возле них грозят штрафы.
Можно устраивать пикник где-нибудь на природе?
Правительство запретило посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости. За это грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.
Что делать, если полиция требует заплатить штраф?
Полиция не имеет права требовать оплатить штраф. Она может только документировать факты нарушений гражданами установленных ограничений и составлять протоколы. Решение об определении штрафных санкций может принимать исключительно суд (ст.221 КоАП).