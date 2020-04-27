Сколько украинцев нарушили карантин на поминальные дни

Украинцы ответственно отнеслись к карантину из-за коронавируса во время поминальных дней.

Об этом сообщает Офис президент Украины по итогам совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

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— По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн, — отметили в пресс-службе Офиса президента.

Ранее Факты ICTV писали, что поминальные дни в апреле 2020 года перенесены на 6 июня – Троицкую родительскую поминальную субботу. Так решил Синод Православной церкви Украины на заседании 9 апреля.