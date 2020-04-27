PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сколько украинцев нарушили карантин на поминальные дни

Украинцы ответственно отнеслись к карантину из-за коронавируса во время поминальных дней.

Об этом сообщает Офис президент Украины по итогам совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Читайте: Из-за вспышки коронавируса в Почаевской лавре переполнена местная больница

— По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн, — отметили в пресс-службе Офиса президента.

Ранее Факты ICTV писали, что поминальные дни в апреле 2020 года перенесены на 6 июня – Троицкую родительскую поминальную субботу. Так решил Синод Православной церкви Украины на заседании 9 апреля.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка