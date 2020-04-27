Из-за вспышки коронавируса в Почаевской лавре переполнена местная больница

Количество больных коронавирусом в Украине растет, медучреждения иногда едва справляются с потоком пациентов. В Тернопольской области возможно усиление карантинных мероприятий. В течение суток в Кременецком районе болезнь подхватили 110 человек, из них 77 случаев — это заражение в Почаеве. Большинство контактов состоялась на территории Почаевской лавры. Сейчас монастырь на карантине, верующих не принимает, а местная больница едва справляется с наплывом больных.

Через Covid-19 в Черновицком СИЗО взбунтовались заключенные. Нового заключенного с подтвержденным диагнозом поселили в общую камеру. Часть арестованных забаррикадировались и начали резать вены. Больного таки перевели в изолятор. Всего же на Буковине 1 376 инфицированных. Для приема новых пациентов в Черновцах подготовили еще одну больницу. Отработать схему быстрого тестирования пока не удалось. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров пересмотреть карантинные мероприятия и просит разрешить работать малому и среднему бизнесу.

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