Скільки українців порушили карантин на поминальні дні

Українці відповідально поставилися до карантину через коронавірус під час поминальних днів.

Про це повідомляє Офіс президент України за підсумками наради з питань запобігання поширенню коронавіруса під головуванням Володимира Зеленського.

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– За даними Міністерства розвитку громад і територій України, цього року поки тільки 13 тис. людей відвідали кладовища, щоб вшанувати померлих, тоді як в минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 млн, – зазначили у прес-службі Офісу президента.

Раніше Факти ICTV писали, що поминальні дні у квітні 2020 року перенесено на 6 червня – Троїцьку батьківську поминальну суботу. Так вирішив Синод Православної церкви України на засіданні 9 квітня.