Дело Черновол: реванш или реализация принципа равенства перед законом

Подозрение в умышленном убийстве работника офиса Партии регионов 18 февраля 2014 г., объявленное Государственным бюро расследований активистке Майдана, народному депутату 8-го созыва Татьяне Черновол, стало настоящие шоком для многих украинских политиков, экспертов и гражданского общества.

Представители патриотической оппозиции в один голос назвали это уголовное производство очередным проявлением репрессий против Майдана и попыток реванша со стороны Януковича и его окружения. Эксперты, в свою очередь, взялись оценивать правовые и политические перспективы дела.

10 апреля работники ДБР провели обыск в доме Татьяны Черновол и сообщили ей о подозрении в совершении умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору групой лиц способом, опасным для жизни многих людей (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), то есть с отягчающими обстоятельствами.

Речь идет о пожаре в штаб-квартире Партии регионов 18 февраля 2014 г. Тогда в результате отравления угарным газом погиб работник офиса Владимир Захаров 1948 г.р. По версии следствия, именно Татьяна Черновол руководила активистами, которые подожгли здание.

Подозреваемая сам факт поджога признает, но категорически отрицает намерение кого-либо убить. Более того, нападение на офис правящей тогда партии она объясняет стремлением отвлечь антимайдановских титушек, которые на то время уже якобы начали убивать майдановцев в правительственном квартале.

— Им было роздано оружие, они забивали насмерть, они расстреливали, и это было очень страшно. То есть такого на Майдане раньше не было. Даже правоохранители держали себя в каких-то рамках. А тут была просто какая-то озверевшая толпа, которой была дана санкция на убийство. И в тот момент я приняла решение штурмовать офис Партии регионов, потому что считала, что он является одним из центров управления Антимайданом, одним из центров управления титушками, и таким образом я хотела вызвать огонь на себя, — рассказывает Татьяна.

В Госбюро расследований эту версию опровергают. По их данным, пожар в офисе регионалов произошел минимум за два часа до первых выстрелов, от которых погибли активисты в Мариинском парке и Крепостном переулке. Однако, когда именно настала точка невозврата, которая вывела Майдан из мирного русла – вопрос дискуссионный.

При этом трудно себе представить, что украинская Фемида может согласиться с оправданием убийства попыткой избежать других убийств. Поэтому важнейшую роль тут стоит отвести квалификации инкриминированного преступления. А с этим у следствия – явные проблемы.

Закон О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний…, принятый ВРУ 21.02.2014, освободил протестующих от ответственности практически за все возможные преступления шестилетней давности, кроме умышленных убийств.

Таким образом, 115 статья УК остается единственной, которую ГБР могло использовать против Черновол. Но, по словам бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, обстоятельства пожара на ул. Липской и смерти Владимира Захарова следствие тщательно проверяло и не нашло подтверждений умышленного причинения смерти.

— Нами было установлено, что никаких препятствий для выхода из помещения после того, как там был пожар, не было. Все сотрудники покинули это помещение, а этот мужчина остался собирать жесткие диски с камер видеонаблюдения. То есть он после этого и отравился этим газом и погиб, — отметил Горбатюк 10 апреля в комментарии Укринформу.

Серьезные сомнения в адекватности избранной следователями ГБР квалификации высказывают и независимые эксперты. Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает, что неотъемлемой составляющей умышленного убийства является то, что злоумышленник точно знает, кого хочет убить, и делает все для реализации своего намерения. Ничего подобного в случае с Татьяной Черновол она не видит:

— Если предположить, что активисты какую-то зажигательную смесь бросали, и она попала в дом, то причиной смерти человека, которая там настала, не были умышленные действия по убийству именно этого человека. Поэтому, если говорить с точки зрения квалификации, она довольно дискуссионная, а как по мне, то даже слабая в этой ситуации.

К тому же, ни на момент гипотетического совершения преступления, ни на момент вручения подозрения Татьяна Черновол не была чиновником, депутатом или военнослужащим. Поэтому сомнения вызывает даже правомочность ГБР вести это дело.

Действительно, уголовные дела по расстрелам на Майдане ведёт сейчас ГБР, но это правомерно, если подозреваемые – не простые люди, а госслужащие определенного уровня и ранга либо работники правоохранительных органов.

— Все те дела по подследственности ГБР, они уже все завершены, я так понимаю, и остается только дело Черновол, и поэтому, чтобы оправдать как-то свое существование, ГБР раскручивает в СМИ это дело. Или как? — задает риторический вопрос Анна Маляр.

Так откуда же тогда “растут ноги” в уголовного преследования Черновол? Сама Татьяна видит в нем две большие составляющие. Во-первых, называет себя идейной вдохновительницей спецконфискации $1,5 млрд Виктора Януковича, а следовательно – его личным врагом. Поэтому беглый президент, по ее мнению, мог простимулировать открытие уголовного производства через экс-заместителя главы АП Андрея Портнова и своего бывшего адвоката Александра Бабикова, который сейчас является одним из руководителей ГБР.

— За деньги очень часто убивают, а то, что за них хотят посадить в тюрьму – это вообще без вопросов, — констатирует Черновол.

Во-вторых, екс-депутат от Народного фронта, а теперь – член Европейской солидарности Петра Порошенко считает дискредитацию Майдана частью мирного плана Зеленского – Путина.

Политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, выдвигает более тривиальную гипотезу. По его убеждению, таким образом нынешние руководители ГБР стремятся продемонстрировать свою политическую неангажированность.

— Когда при власти были люди, связанные с Майданом, у них даже таких мыслей не возникало. Возможно, с точки зрения принципа равенства перед законом, это было не совсем корректно, но для них было просто аморально открывать дела против своих товарищей по Майдану. Для нынешних людей такой проблемы не существует. Это такое себе проявление условного, очень условного, правового центризма. То есть, мы продвигаем дела Майдана, по тем, кто совершал противоправные действия против майдановцев, но одновременно начинаются дела и против майдановцев, которые подозреваются в каких-то неправовых действиях, — говорит эксперт.

И тут же отмечает, что ничего хорошего такая политика, скорее всего, не принесет. По данным соцопросов, от скандала вокруг Татьяны Черновол политические дивиденды пока что получил не Владимир Зеленский, а оппозиционная Европейская солидарность пятого президента Петра Порошенко. Плюс к этому, уголовное преследование участников Майдана непременно повлечет за собой новый виток политического напряжения в обществе.

— Что меня беспокоит во всех этих делах, так это то, что, как это часто бывает, добрые намерения могут вести в ад. Это вызовет новую поляризацию. С одной стороны, майдановцы встают на защиту Черновол. С другой стороны, Портнов и другие “товарищи” говорят: ага, нужно всех их сейчас обвинять, они виноваты, не беркутовцы, они виноваты, их нужно осудить, — предостерегает Фесенко.

Здесь не лишним будет вспомнить мнение генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая еще являясь руководителем ГБР высказывалась за отмену так называемой амнистии участникам Майдана. Якобы она мешает дать полноценную правовую оценку событиям Революции Достоинства. В то же время Анна Маляр убеждена, что это, в принципе, невозможно:

— Я считаю, что Уголовный кодекс – вообще не инструмент, для того чтобы измерить революцию. Поэтому, мое глубокое убеждение, что люди, которые были с обеих сторон – и Майдан, и Антимайдан – они должны быть все освобождены от ответственности, независимо от их политических взглядов, кроме тех, которые совершили убийства. К ответственности нужно привлекать Януковича и его пособников. А простые люди – нет, они все – жертвы.

По мнению управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, попытка ревизии истории Майдана может привести к непредсказуемым последствиям:

— Эти люди достаточно активны, у них собственные принципы есть, они знали, зачем они шли на Майдан. Поэтому в данном случае, я думаю, что это будет такая, не очень удачная игра, потому что она может закончиться новым Майданом. Потому что, знаете, когда люди прижаты к стенке, они способы на довольно радикальные вещи. А учитывая не очень хорошую сейчас социальную обстановку, я не думаю, что новая власть будет с этим играться.

Эксперт уверен, что дело Черновол, как и большинство других инициированных ГБР громких производств, надолго зависнет и в итоге закончится ничем. В прошлую пятницу апелляционный суд уже смягчил Татьяне Черновол меру пресечения, заменив круглосуточный домашний арест на ночной. Как долго в этой ситуации Государственному бюро расследований удастся отстаивать необходимость своего существования, остается только гадать.

Александр Визгин