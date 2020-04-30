Выйти на четвертый этап невозможно — Аристов о плане выхода Украины из карантина

Первый этап выхода Украины из карантина, согласно плану Кабинета министров, должен начаться 11 мая.

Индикатор для него можно было считать выполненным, ведь до сегодня процент выявленных инфицированных ко всем протестированным не превышал 5%.

В то же время по плану видно, что правительство решило не раскрывать все карты. Поэтому многим он кажется далеко не идеальным.

В интервью Фактам ICTV директор Revival Institute for Future, инфекционист Вадим Аристов рассказал, насколько действенный план Кабмина и что можно изменить.

— Как вы оцениваете шаг правительства по опубликованию плана выхода из карантина?

— То, что правительство дало четкую дорожную карту, разделенную на этапы, с определенными критериями и тем, что будет открываться — это, безусловно, большой прорыв. Каждому бизнесу, его владельцам и сотрудникам важно понимать и видеть ситуацию, следить за прогнозами.

Сейчас правительство определило критерии, которые являются KPI (ключевые показатели эффективности — Ред.), но поставило их не для себя, а для окружающего мира. Мы можем смотреть на эти показатели, как на термометр, но они определяют то, что ни мы, ни правительство не способны контролировать.

Можно это объяснить метафорой. Правительство говорит: сидите дома, пока на улице есть дым от пожаров в Чернобыле. Индикаторы показывают, что дым от пожаров действительно есть и нужно сидеть дома. Будто бы этот дым появляется в воздухе сам по себе, не от поджогов. Будто бы Кабмин не может на это никак влиять.

Высшим уровнем ответственного управления было бы заявление: мы будем выводить ежедневно определенное количество пожарных, и граждане смогут контролировать, это сделано или нет. Далее правительство еженедельно увеличивает численность пожарных на такое-то количество человек — мы будем смотреть, смогли ли это сделать.

Мы будем понимать, что люди взяли на себя ответственность, от которой зависит очистка воздуха, и как они с ней справились. Сейчас этого нет. Как минимум, нет в публичной части дорожной карты выхода из карантина. Возможно, определенная работа ведется непублично. То есть правительство контролирует своих профильных исполнителей и накладывает определенную ответственность на них.

Но мы этого не видим, не можем быть уверены в том, что оно так действительно и есть.

— Что вы можете сказать о первом этапе плана правительства?

— Есть такой показатель — процент выявленных инфицированных ко всем протестированным. Он не полностью адекватен. Количество и качество протестированных фактически определяется правительством.

Количество протестированных полностью зависит от сети тестирования (сколько лабораторий включить, сколько смен лаборантов вывести). Качество протестированных зависит от выборки — кого из пациентов пропускают на анализы (алгоритм предоставить врачам). Этими факторами очень легко манипулировать или быть заложником манипулирования местной власти.

Сейчас видно все больше успехов президента и министра здравоохранения Степанова по повышению обеспеченности ПЦР-анализами на Covid-19. Однако остается вопрос эффективности использования этих ресурсов, на которые направили всю мощь государства. Тестируем ли мы действительно тех, от кого зависит распространение эпидемии и время выхода из карантина?

Правильный путь — сначала увеличить процент охвата Covid-тестами больных с симптомами ОРВИ. Охватить их полностью. Далее наращивать через регулярные волны тестирование всех медиков, кассиров, уязвимые группы. И далее распространять с охватом хотя бы 1% населения еженедельно. Однако пока усилий для этого недостаточно.

Другой способ манипулировать, но это правильный ориентир — увеличивать процент протестированных с подозрением на ОРВИ.

По состоянию на середину апреля есть данные о количестве ОРВИ в стране. Мой Revival Institute сравнил количество зафиксированных пациентов с ОРВИ и количество протестированных новых подозрений на Covid-19. На последнюю инфекцию у нас тестируется не более чем 11,7% всех случаев ОРВИ.

В реальности — еще меньшая доля лиц с ОРВИ, так как часть новых подозрений на Covid-19 — это пневмонии, контактные лица и другие.

Соответственно, когда мы захотим проверить достаточность Covid-тестирования — это показатель соотношения новых подтверждений инфекции к новым подозрениям. От недели к неделе он составляет 39-43%. А показатели Южной Кореи, на которые все страны равняются — 2%. То есть у нас тестируют явных больных, очень мало выявляют и проверяют контактных лиц.

Для обычного гражданина это не так заметно и понятно, ведь общее количество тестов на Covid-19 выглядит значительным и постоянно растет. Кого же тестируют, кроме новых подозрений на инфицирование?

Есть определенное количество больных в больницах, которым делают эти тесты. Пока они в больнице, им несколько раз повторяют тесты. Это важно, чтобы найти момент, когда их уже можно выписывать. Однако, конечно, это меньше влияет на распространение эпидемии, чем тестирование новых подозрений и контактных лиц для новых подтвержденных случаев инфицирования.

Я говорил, что выбранный правительством показатель не полностью адекватен. Мы рассмотрели нижнюю часть этой пропорции, теперь давайте перейдем к верхней — к количеству выявленных инфицированных. Может возникнуть ситуация, когда количество инфицированных растет в абсолютных цифрах, однако в целом соотношение стабильное или уменьшается, ведь начали тестировать бессимптомных людей или чаще проверять тех, кто почти вылечился.

Поэтому можно посоветовать правительству выбирать показатели, которые лучше демонстрируют эпидемическую ситуацию. Показатель всех инфицированных ко всем протестированным можно было бы заменить на динамику количества инфицированных в абсолютных цифрах. В таком случае мы будем смотреть на результаты правительства по контролю эпидемии, а не на манипулятивное соотношение.

В общем — соотношение, на элементы которого влияет каскад различных заинтересованных чиновников — очень необъективный показатель для политических решений.

— Какие есть проблемы на других этапах?

— Индикатор второго этапа плана правительства — ежедневное количество пациентов, которые выздоровели. Он базируется на предположении, что все хорошо с тестированием и мы видим, какая эпидемическая ситуация в стране. Будто когда люди инфицируются, мы находим и начинаем лечить.

И соответственно, если поступления в больницы с Covid-19 меньше, чем высвобождение коек этими пациентами — это якобы маркер постепенного излечения страны от эпидемии. Однако это очень политический индикатор, ведь он характеризует, скорее, виртуальную, чем реальную ситуацию.

Сейчас мощность нашей системы тестирования очень ограничена, она не соответствует размерам страны. Сегодня система излечения в Украине справляется лучше, чем система тестирования.

Сейчас у нас тестируют только 0,077% населения. В то же время в США поставили себе цель тестировать 2% населения, и на этой неделе ее должны достичь. В общем, Соединенные Штаты хотят достичь показателя тестирования 1% населения еженедельно и наращивать дальше до 10%.

В Украине очень маленькая скорость тестирования, из-за чего в систему не входит достаточное количество инфицированных. То есть они могут продолжать посещать общественные места и разгонять эпидемию или лечатся дома и обращаются уже в тяжелом состоянии.

В общем — готовность системы тестирования в Украине пока отстает от уровня, который нам нужен для выхода из карантина.

Следующим индикатором в плане правительства является занятость лечебных учреждений больными Covid-19 менее 10%. Вообще странно, что об этом говорят, ведь на прошлой неделе была занятость коек 8,4%. То есть он уже достигнут, а его в плане ставят на третий этап.

На четвертом этапе у нас индикатор о новых несвязанных случаях.

Сегодня его просто невозможно достичь, ведь нет мощностей для нахождения связанности. Удовлетворить этот критерий по-настоящему невозможно без создания новой инфраструктуры (Центра контроля и предупреждения заболеваний — подобного американскому CDC).

Чего не хватает — так это системы медицинских расследователей. В Ухане (провинции на 11 млн жителей) работали 1,8 тыс. групп по пять расследователей. То есть огромная, мощная система, которая должна находить контактных лиц и, соответственно, говорить о том, что есть связанность случаев между собой.

У нас после закрытия Госсанэпидслужбы страна пошла в противоположную сторону. Количество эпидемиологов уменьшилось — сейчас их около 500. Соответственно, для удовлетворения этого этапа нужно создать необходимую инфраструктуру.

Однако печально, что, согласно предложенному плану, четвертого этапа можно и не достигать. Ведь на третьем этапе уже все важнейшие для бизнеса ограничения снимаются.

На нем уже есть театры и кинотеатры, заведения общественного питания — самые мощные способы контакта людей между собой и инфицирования будут работать.

Снятие ограничений, которые есть на четвертом этапе, больше о психологических признаках восстановленния комфортной жизни. Это, например, плановая медицинская помощь и метро.

Поэтому тревогу вызывает такая асимметрия. Мы открываем способы крупнейшего разгона эпидемии, однако публично не предъявляем обязательств запустить недостающую инфраструктуру для контроля за эпидемиями. Очевидно, что с переходом к третьему этапу у правительства уже не будет такого серьезного лоббирования от предпринимателей и оппозиции и, соответственно, стимула создания важной для нацбезопасности инфраструктуры расследований заражений.

Нам фактически обещают, что мы можем вернуться к прежней жизни, не сделав выводов, как избежать повтора проблемы. А она повторится, возможно, уже через месяц после снятия этого карантина. И снова мы будем выбирать между горой трупов и закрытием экономики. А Южная Корея создала нужную инфраструктуру и не сидела на карантине вообще.

Возвращаясь к метафоре — не нужно думать, что у нас есть “дым” вокруг квартиры, который вскоре рассеется, и мы будем жить, как и раньше. Нужно создавать команды “пожарных” и сажать на изоляцию “поджигателей”.

Наше будущее связано с постоянным въездом людей с новыми инфекциями. Время на путешествие из самого отдаленного села Бразилии, Африки, Китая — 36 часов. Ежегодно у нас будет ускоряться появление новых инфекций, с которыми человечество никогда не сталкивалось.

Есть глобальное потепление, сокращение тропических лесов, перемещение различных грызунов, летучих мышей ближе к человеку. Соответственно, мы будем подхватывать инфекции, о которых даже не думали. Также будет ускоряться их распространение между видами.

Соответственно, нам нужно иметь другой уровень системы противоэпидемической безопасности и способность медицинской системы быстро мобилизовать медиков, койки, оборудование.

— Какие показатели можно ввести вместо тех, которые сейчас есть у правительства?

— Первый индикатор — уменьшение абсолютных цифр инфицирования. Сейчас используются соотношения, а они манипулятивные.

Второй — повышение охвата населения тестами. Нужно его доводить до 1% еженедельно.

Третьим показателем должно быть достижение такого количества тестов, при которой процент лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 среди новых подозрений будет около 2-3%.

Четвертый показатель — увеличение тестирования людей с ОРВИ. Нужно охватывать 100% таких пациентов.

Пятым индикатором можно сделать уменьшение среднего времени ожидания теста. Сейчас люди ждут до восьми дней результатов, а за это время нужно было бы их лечить и проводить расследование их контактов.

Шестое — увеличение количества проверенных контактов. Нужно видеть, сколько контактов проверили в отношении тех, кого признали инфицированными. Нашли одного инфицированного и проверили его контакты в течение двух последних суток. Сейчас забывают проверить и семьи инфицированных, и жителей их общежитий.

Седьмой индикатор — рост числа расследований заболевания.

Восьмым показателем можно сделать способность вылечить. Нужно убедиться: летальность людей с Covid-19, объединенных датой поступления, постепенно снижается. То есть улучшаем протоколы лечения и взаимодействие врачей, а не истощаем способность системы лечить.

Девятое — рост количества ИВЛ в стране, понимание, сколько их закупили и ввели в работу. Потому что аппарат в коробке не лечит — нужен подвод кислорода и наличие квалифицированных врачей.

Десятым индикатором станет высвобождение коек в реанимации и ИВЛ, чтобы видеть, что система действительно все менее нагружена в дефицитном звене.

Одиннадцатое — увеличить сроки всех этапов с 10 до 14 дней, поскольку именно это средний инкубационный период болезни. Если мы хотим изменить баланс системы и увидеть эпидемический результат — нужно дождаться количества новых инфицированных.

И последним является доля медиков, охваченных тестированием раз в две недели. Украине нужно охватывать уязвимые группы населения. По меньшей мере, кассиров и медиков.

Только благодаря науке и правильному менеджменту мы можем остановить эпидемию. С наименьшими потерями для экономики. Если сэкономить на расчетах и противоэпидемической инфраструктуре — заплатим вдвое больше. Причем из кармана граждан и бизнеса.

Общался Владислав Бомбела