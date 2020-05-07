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Факты / Украина / Бизнес и финансы

IKEA открывает онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни: на официальном сайте есть цены

В ближайшие дни в Украине официально откроется интернет-магазин шведской фирмы товаров для дома и мебели IKEA.

– Сейчас мы активно работаем над выходом на украинский рынок через открытие интернет-магазина. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни официально запустить онлайн-продажи в Украине, – заявил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

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Он также сообщил, что предварительный просмотр сайта доступен по адресу www.ikea.ua, где указаны актуальные на сегодня цены и ассортимент.

При этом он отметил, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная ранее в СМИ, недостоверна, потому что распространена через частные каналы в соцсетях и не отражает официальную позицию компании.

Говорилось о том, что IKEA уже подписала договор аренды с киевским ТРЦ Blockbuster Mall, однако в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина пока неизвестна.

Источник: Интерфакс-Украина

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