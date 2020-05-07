Из-за карантина европейская фирма товаров для дома и мебели IKEA пока не называет конкретных сроков, когда на территории страны заработает первый официальный магазин.

В то же время фирма планирует запустить онлайн-платформу в Украине.

— Из-за эпидемии мы не можем говорить о сроках открытия магазина в самом центре Киева, — сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Читайте: Когда состоится открытие магазина IKEA в Украине

По словам представителей фирмы, договор аренды IKEA Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан.

Напомним, ранее мы писали, как заказать мебель и товары для дома в IKEA. Пока украинцы могут это делать только через байер-сервисы.

Источник: Igor Ius