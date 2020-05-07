PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

IKEA отложила открытие магазина в Киеве, но запустит в Украине онлайн-продажу

Из-за карантина европейская фирма товаров для дома и мебели IKEA пока не называет конкретных сроков, когда на территории страны заработает первый официальный магазин.

В то же время фирма планирует запустить онлайн-платформу в Украине.

— Из-за эпидемии мы не можем говорить о сроках открытия магазина в самом центре Киева, — сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Читайте: Когда состоится открытие магазина IKEA в Украине

По словам представителей фирмы, договор аренды IKEA Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан.

Напомним, ранее мы писали, как заказать мебель и товары для дома в IKEA. Пока украинцы могут это делать только через байер-сервисы.

Источник: Igor Ius

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка