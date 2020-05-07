Из-за карантина европейская фирма товаров для дома и мебели IKEA пока не называет конкретных сроков, когда на территории страны заработает первый официальный магазин.
В то же время фирма планирует запустить онлайн-платформу в Украине.
— Из-за эпидемии мы не можем говорить о сроках открытия магазина в самом центре Киева, — сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.
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По словам представителей фирмы, договор аренды IKEA Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан.
Напомним, ранее мы писали, как заказать мебель и товары для дома в IKEA. Пока украинцы могут это делать только через байер-сервисы.
Источник: Igor Ius