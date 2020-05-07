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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

IKEA відкриває онлайн-магазин в Україні в найближчі дні: на офіційному сайті є ціни

У найближчі дні в Україні офіційно відкриється інтернет-магазин шведської фірми товарів для дому та меблів IKEA.

– Наразі ми активно працюємо над виходом на український ринок через відкриття інтернет-магазину. Ми робимо все можливе, щоб в найближчі дні офіційно запустити онлайн-продажі в Україні, – заявив керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле.

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Він також повідомив, що попередній перегляд сайту доступний за адресою www.ikea.ua, де вказані актуальні на сьогодні ціни та асортимент.

Водночас він зазначив, що інформація про вихід IKEA на ринок України, оприлюднена раніше у ЗМІ, є недостовірною, тому що поширена через приватні канали у соцмережах і не відображає офіційну позицію компанії.

Йшлося про те, що IKEA вже підписала договір оренди з київським ТРЦ Blockbuster Mall, проте через епідемію коронавірусу дата відкриття магазину поки невідома.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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