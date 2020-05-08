8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Таким образом ее участие во Второй мировой войне было прекращено, а это событие стало символом победы над нацизмом.

В Украине День памяти и примирения начали отмечать согласно указу президента от 2015 года. Его цель — достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение почтения всем борцам против нацизма.

В этот день Факты ICTV рассказывают о мифах о Второй мировой войне и том, что нужно чтить в День памяти и примирения.

Самый большой миф

Конечно, сегодня главным мифом, особенно на постсоветском пространстве, является то, что была Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года.

Произошло это когда нацистская Германия атаковала Советский Союз, которому пришлось защищаться до 9 мая 1945 года, когда “война закончилась”.

— На самом деле, как мы знаем, война началась за два года до того — 1 сентября 1939 года — собственно, с союза нацистской Германии и Советского Союза, с заключением ими Пакта Молотова-Риббентропа и совместной операции против Польши в сентябре 1939 года. Треть этой войны — два года из шести — Советский Союз был союзником нацистской Германии и помогал ей. Пока в 1941 году не началась советско-германская война, — рассказывает историк Владимир Вятрович.

Не стоит забывать, что завершилась война 2 сентября 1945 года, а не 9 мая. До того времени боевые действия велись против Японии, которая отказывалась сдаваться даже несмотря на то, что войну ей объявили 60 стран.

Этот миф возник не сразу, ведь многие еще помнили о событиях Второй мировой. Только через 20 лет после окончания войны в Советском Союзе возникла идея праздновать День победы.

— Когда умерла основная часть раненых, когда все эти люди исчезли как элемент массовой памяти, когда оставались объективно те ветераны, которые уже были на финальной стадии войны в 44-45 годах, которые, возможно, основных ужасов не видели. Их забили этой “казенщиной”, “лубком”. Чтобы их собственные очень искренние воспоминания не могли развенчать различные мифы, — говорит историк Александр Палий.

Поэтому Советский Союз и смог запустить миф, что победа во Второй мировой войне была “плевым делом”, что “можем повторить”.

Также ему было свойственно гордиться тем, что наибольшее количество погибших (27 млн человек) приходилась именно на СССР. В то же время руководство замалчивало информацию о том, что большинство этих жертв можно было избежать.

И даже с датой празднования Советский Союз умудрился отличиться.

Зачем придумали миф о Великой Отечественной войне

Датой празднования окончания войны Советский Союз определил 9 мая несмотря на то, что весь остальной мир обозначил днем победы над нацизмом 8 мая, когда приняли Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии.

— Советский Союз выбрал празднование 9 мая для того, чтобы доказать свою особенность. Мол, где-то в Праге или где-то там в Пруссии продолжалось еще сопротивление немецких войск. Это было сделано просто для того, чтобы выделиться. Вы знаете, как в свое время в Российской империи и в Советском союзе все время придумывали, что что-то там изобрели российские ученые. Лампочку придумали раньше, то изобрели что-то свое. Просто для того, чтобы выделиться, — рассказывает Палий.

В то время Советский Союз пытался не только показать, что его усилиями (а реально — ценой жизней миллионов людей, которых просто посылали на смерть) удалось победить.

А после развала Союза Россия всеми силами пыталась присвоить победу себе. В декабре 2010 года президент РФ Владимир Путин, даже решился сказать, что Россия победила даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

У СССР, а теперь и России, есть еще одна цель: сделать так, чтобы мир забыл, “вычеркнуть” из истории, что “советы” были союзником Адольфа Гитлера.

— 9 мая — это превратить Вторую мировую войну в Великую Отечественную… Для жителей Западной Украины 39-41 годы — это была война. Есть статистика, которая четко показывает, что в этот период количество жертв на территории оккупированной Польши с советской стороны было в три-четыре раза больше, чем с немецкой. Смещение с 8 на 9 мая — это две разные версии, — сказал ученый, историк Ярослав Грицак.

Современная Россия создала настоящее победное бешенство вокруг 9 мая, пытаясь таким образом, во-первых, удержать определенное влияние на страны постсоветского пространства, во-вторых — создать образ государства-победителя.

Кроме того, Кремль до сих пор пытается скрыть правду о Второй мировой. По словам Палия, указом Путина информация об этой войне засекречена до 2042 года.

Таким образом Россия сохраняет определенные традиции празднования 9 мая, которое еще во времена Советского Союза было лживым. Кроме того, РФ даже использует День победы как своеобразное алиби на международной арене и во внутренней политике, чтобы оправдывать противоправные действия.

— Говоря о своей исключительной роли в победе над нацизмом, Россия пытается оправдать, спрятать свою нынешнюю агрессию. Это своеобразное алиби для РФ. Она “не может” быть агрессором сегодня в Украине, “не может” оккупировать Крым или часть Донбасса. Потому что Россия — это государство, которое является правопреемником СССР, освобождавшего всю Европу и мир, — считает Вятрович.

8 или 9 мая

Конечно, Украина должна отходить от того, чтобы праздновать 9 мая, вместо этого чтить память ветеранов и погибших во время Второй мировой 8 мая.

Однако ситуация в нашей стране несколько неординарная. Даже несмотря на российскую агрессию на Востоке Украины и аннексию Крыма, есть те, кто до сих пор предпочитают праздновать День победы.

Для некоторых людей этот праздник также является определенным символом, который не хотят терять.

— Поскольку в Украине есть достаточно много людей, которые празднуют 9 мая, скорее всего, нам еще очень долго придется праздновать два дня: и 8, и 9 мая. Это не правильно, но, скорее, прагматично. Пока существует большая группа людей, для которых 9 мая что-то значит — мы будем иметь две даты. Я думаю, что выбор государства должен быть в пользу 8 мая, но понимаю, что быстро это не сделают, — высказал свое мнение Грицак.

Владимир Вятрович считает, что 9 мая можно оставить, но сместить акцент на победу над нацизмом, а не победу, которая будет выделять страну среди других государств, которые также страдали во время Второй мировой войны.

Однако все торжественные мероприятия лучше планировать на 8 мая.

— Это, кроме всего прочего, позволило бы деполитизировать 9 мая. Потому что мы сейчас видим прекрасно, что 9 мая как выходной день часто используется разного рода пророссийскими левыми силами для напоминания о своем существовании, — говорит историк.

Как отмечать

Однако не нужно забывать, что День памяти и примирения — это не про большую победу. Он призван напомнить о больших потерях, которые понесла как Украина, так и многие другие страны мира. Напомнить о том, что такое кровопролитие больше никогда не должно повториться.

Украина была одной из стран, где происходило больше всего боевых действий. Во время Второй мировой войны погибло около 7 млн украинцев, и мы всегда должны помнить, какой ценой нам далась эта победа.

— Советские командиры посылали на смерть, рота за ротой, не смотря ни на какие жертвы. Главное было — выбить определенное количество, условно говоря, “залить немца” кровью. За такую ​​победу судить нужно, — говорит Грицак.

Нужно воспринимать это не как праздник, а как некий урок для Украины и всего мира. Поэтому и отмечать этот день нужно соответственно, без пафоса.

— Посмотреть на всю эту историю, расспросить тех настоящих ветеранов, которые остались. Поподнимать какие-то архивные истории. То есть посмотреть на войну с точки зрения жизни. С точки зрения персональных историй, очень трагических персональных историй огромного количества людей. Это было бы правильное отмечание. Через конференции, через публикации воспоминаний ветеранов и тех людей, кто пережили войну. Через некий урок, собственно говоря, а не через “победобесие”, — подытоживает Палий.

Украина уже несколько лет дистанцирует себя от “большой победы”, которую навязывает многим государствам Россия. Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем для всех граждан нашей страны этот день будет памятной датой.

Когда мы будем вспоминать не просто победу над нацизмом, а невероятно большое количество жертв, которое пришлось принести ради нее.

Василий Сафьянюк

Владислав Бомбела