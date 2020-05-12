Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления работы метро и междугородного транспорта будет рассматриваться, когда Украина пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

— Сегодня в эти дни мы находимся в пике заболеваемости. Переломный этап — это когда поймем, что мы прошли пик заболеваемости и начинаем двигаться вниз. Городской общественный транспорт работает. Здесь вопрос нашего сотрудничества с городскими головами по увеличению количества этого транспорта, — отметил Шмыгаль.

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По его словам, работа метрополитенов и междугородного транспорта разрешат, когда Украина пройдет пик заболеваемости.

— Это очень важный вопрос, и пока мы не прошли этот пик, то представьте, что 2 млн человек каждый день собираются вместе достаточно близко в вагонах, контакт. Метро и междугородный транспорт могут быть большим катализатором распространения болезни, — добавил Шмыгаль.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.