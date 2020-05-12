PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Шмыгаль сказал, когда в Украине откроют метро и заработает междугородний транспорт

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления работы метро и междугородного транспорта будет рассматриваться, когда Украина пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

— Сегодня в эти дни мы находимся в пике заболеваемости. Переломный этап — это когда поймем, что мы прошли пик заболеваемости и начинаем двигаться вниз. Городской общественный транспорт работает. Здесь вопрос нашего сотрудничества с городскими головами по увеличению количества этого транспорта, — отметил Шмыгаль.

Читайте: С 11 мая в Житомире и Виннице заработает общественный транспорт

По его словам, работа метрополитенов и междугородного транспорта разрешат, когда Украина пройдет пик заболеваемости.

— Это очень важный вопрос, и пока мы не прошли этот пик, то представьте, что 2 млн человек каждый день собираются вместе достаточно близко в вагонах, контакт. Метро и междугородный транспорт могут быть большим катализатором распространения болезни, — добавил Шмыгаль.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка