С 11 мая в Житомире и Виннице заработает общественный транспорт

В Виннице с 11 мая начнут работать 240 единиц общественного транспорта.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Моргунов.

— С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц — трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы, — заявил мэр Винницы.

В то же время в Житомире общественный транспорт будет работать без специальных пропусков. Однако для предотвращения скопления людей пользоваться транспортом без специальных пропусков можно будет не в пиковые часы.

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В транспорте можно будет пользоваться также только сидячими местами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие ТРЦ в Киеве возможно во время следующего этапа снятия карантинных ограничений.