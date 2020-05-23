Украина должна быть готова к второй волне коронавируса — Зеленский

Президент Украины Владимира Зеленский призвал украинцев готовиться к второй волне коронавируса в Украине.

Поэтому нужно обеспечить оперативные закупки средств индивидуальной защиты и оборудования, заявил он на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом 23 мая.

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— Больницы, медики, аптеки — везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудования. Закупки продолжаются слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия — мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Львовская и Днепропетровская области по состоянию на 23 мая не соответствуют критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Также не входят в список тех, кому позволили выход — Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Ровенская и Черновицкая области.