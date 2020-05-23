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Факты / Украина / Общество

Когда можно будет проводить массовые мероприятия — ответ Минздрава

Проведение массовых мероприятий будет возможно не ранее конца июня.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 мая.

— Раньше 22 июня этот невозможно. Я думаю, все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан, — заявил Степанов.

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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 23 мая в Украине заболели Covid-19 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.

Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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