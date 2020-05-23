В каких областях нельзя ослаблять карантин — данные Минздрава

Львовская и Днепропетровская области по состоянию на 23 мая не соответствуют критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения.

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Согласно опубликованной Минздравом таблицей показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, на Львовщине показатель инцидентности превышает 12 и составляет 12,58 случаев на 100 тыс. населения.

На Днепропетровщине показатель низок из-за охвата области тестированием — он составляет 11,39 на 100 тис. населения, при необходимых 12.

Киев и Полтавская область 23 мая соответствуют критериям для ослабления карантина.

Также нельзя ослаблять карантин в:

Черновицкой области;

Ровенской области;

Луганской области;

Киевской области;

Закарпатской области;

Волынской области;

Донецкой области.

В остальных областях ситуация не изменилась — там начали действовать ослабления.

Как писали Факты ICTV, по состоянию на 23 мая в Украине заболели Covid-19 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.

Всего в стране подтверждено 20 580 случаев Covid-19.