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Факты / Украина / Общество

В каких областях нельзя ослаблять карантин — данные Минздрава

Львовская и Днепропетровская области по состоянию на 23 мая не соответствуют критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения.

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Согласно опубликованной Минздравом таблицей показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, на Львовщине показатель инцидентности превышает 12 и составляет 12,58 случаев на 100 тыс. населения.

На Днепропетровщине показатель низок из-за охвата области тестированием — он составляет 11,39 на 100 тис. населения, при необходимых 12.

Киев и Полтавская область 23 мая соответствуют критериям для ослабления карантина.

В каких областях нельзя ослаблять карантин - данные Минздрава

Также нельзя ослаблять карантин в:

  • Черновицкой области;
  • Ровенской области;
  • Луганской области;
  • Киевской области;
  • Закарпатской области;
  • Волынской области;
  • Донецкой области.

В остальных областях ситуация не изменилась — там начали действовать ослабления.

Как писали Факты ICTV, по состоянию на 23 мая в Украине заболели Covid-19 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.

Всего в стране подтверждено 20 580 случаев Covid-19.

Источник: Минздрав

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