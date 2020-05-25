КГГА опубликовала регламент выхода образовательных учреждений столицы из карантина и режим их работы до полной отмены ограничительных мер.

В регламенте прописаны порядок сбора информации о состоянии здоровья персонала и учащихся, условия посещения заведений, обязанности учителей, правила дезинфекции помещений и действия руководства учреждения в случае выявления больного коронавирусом.

Так, отныне после каждого урока будут проветриваться помещения классов, а перед ними — протираться парты специальными дезинфицирующими средствами. В течение дня все участники образовательного процесса должны соблюдать правила обеззараживания рук.

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— В случае выявления первичных симптомов коронавируса потенциального больного изолируют, обеспечат средствами индивидуальной защиты, — говорится в документе.

Если же у педагога, работника или ученика подтвердят коронавирус, всю группу, класс или даже школу могут отправить на самоизоляцию на 14 дней.

Напомним, ранее мы писали, что 1 июня в Киеве заработают детские сады и школы для проведения ВНО.