С 1 июня в Киеве заработают садики и школы для проведения ВНО

В столице с 1 июня 2020 года заработают садики и школы, где для выпускников проведут ВНО.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

С 1 июня в столице начнут работать:

детские сады и школы для выпускников, которые будут сдавать ВНО;

учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов)

откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

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— Все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности. Потому что ослабление ограничений — это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях, — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 12.00 21 мая в Киеве обнаружили еще 65 больных коронавирусом. Общее количество возросло до 2 475 человек.