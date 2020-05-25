PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як школи Києва виходитимуть з карантину (ДОКУМЕНТ)

КМДА опублікувала регламент виходу освітніх закладів столиці з карантину та режим їхньої роботи до повного скасування обмежувальних заходів.

У регламенті прописані порядок збору інформації про стан здоров’я персоналу та учнів, умови відвідування закладів, обов’язки учителів, правила дезінфекції приміщень та дії керівництва установи у разі виявлення хворого на коронавірус.

Так, відтепер після кожного уроку провітрюватимуться приміщення класів, а перед ними – протиратимуться парти спеціальними дезінфікуючими засобами. Протягом дня усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися правил знезараження рук.

Читайте: Коли запрацюють дитячі садочки в Україні

– У разі виявлення первинних симптомів коронавірусу потенційного хворого ізолюють, забезпечать засобами індивідуального захисту, – йдеться у документі.

Якщо ж у педагога, працівника чи учня підтвердять коронавірус, усю групу, клас чи навіть школу можуть відправити на самоізоляцію на 14 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 1 червня у Києві запрацюють дитячі садочки та школи для проведення ЗНО.

Джерело: КМДА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка