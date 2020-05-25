КМДА опублікувала регламент виходу освітніх закладів столиці з карантину та режим їхньої роботи до повного скасування обмежувальних заходів.

У регламенті прописані порядок збору інформації про стан здоров’я персоналу та учнів, умови відвідування закладів, обов’язки учителів, правила дезінфекції приміщень та дії керівництва установи у разі виявлення хворого на коронавірус.

Так, відтепер після кожного уроку провітрюватимуться приміщення класів, а перед ними – протиратимуться парти спеціальними дезінфікуючими засобами. Протягом дня усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися правил знезараження рук.

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– У разі виявлення первинних симптомів коронавірусу потенційного хворого ізолюють, забезпечать засобами індивідуального захисту, – йдеться у документі.

Якщо ж у педагога, працівника чи учня підтвердять коронавірус, усю групу, клас чи навіть школу можуть відправити на самоізоляцію на 14 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 1 червня у Києві запрацюють дитячі садочки та школи для проведення ЗНО.