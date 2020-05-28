Минздрав оплатил операции по трансплантации сердца для пяти граждан Украины за рубежом, среди пациентов ребенок.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии Министерства здравоохранения по вопросам направления для лечения за границу.

В ведомстве отметили, что постоянно находятся в контакте с клиниками, где лечатся украинские граждане.

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По информации Фактов ICTV, первый пациент — 16-летний мальчик — уже сегодня отправится в Беларусь на лечение. Он долго лечился от простуды и воспаления легких, что негативно сказалось на сердце.

— Проведение лечения граждан Украины за рубежом возможно при условии соблюдения карантинных требований страны, в которую направлены украинцы, — отметили в Минздраве.

Всего в 2020 году Минздрав оплатил лечение 316 граждан Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине годовалому ребенку впервые пересадили костный мозг от неродственного донора из Германии.