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Факти / Україна

МОЗ сплатив за кордоном трансплантацію серця для п’яти громадян, зокрема дитини

МОЗ сплатив операції з трансплантації серця для п’яти громадян України за кордоном, серед пацієнтів дитина.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комісії Міністерства охорони здоров’я з питань направлення для лікування за кордон.

У відомстві зазначили що постійно перебувають у контакті з клініками, де лікуються українські громадяни.

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За інформацією Фактів ICTV, перший пацієнт – 16 річний хлопчик – уже сьогодні вирушить до Білорусі на лікування. Він довго лікувався від застуди та запалення легень, що негативно позначилося на серці.

– Проведення лікування громадян України за кордоном можливо за умови дотримання карантинних вимог країни, до якої направлені українці, – зазначили у МОЗ.

Загалом у 2020 році МОЗ сплатило лікування 316 громадян України.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні однорічній дитині вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини.

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