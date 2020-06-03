Карантин в Украине - главные новости 3 июня 2020

По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса. Из них 44 детей и 103 медсотрудников.

Вирус побороть смогли 362 человека, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек.

По сравнению с концом апреля в Украине вырос уровень смертности на 0,5%.

В больницы госпитализировали 152 больных. Остальные находятся дома на самоизоляции.

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Наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.

В связи с большим количеством заболевших коронавирусом, во Львове могут усилить карантин.

По словам мера города Андрея Садового, у города нет возможности мгновенно побороть коронавирус. Во Львове за последние сутки сделали 500 ПЦР тестов. Всего за время пандемии в Украине во Львове коронавирус диагностировали у 1830 человек.

В Каменец-Подольском на военном заводе точной механики коронавирус подтвердился у семи сотрудников.

Всего на предприятии коронавирус подтвердился у 35 работников, 5 из них находятся в больнице, остальные — дома на самоизоляции.

На заводе продезинфицировали все помещения, закупили дополнительные средства медзащиты и дезинфекции. Также провели повторные инструктажи для сотрудников.

В ВСУ за последние сутки подтвердили 10 новых случаев Covid-19, также вылечились от коронавируса 10 человек.

Авиаперелеты в Украине

С 5 июня в Украине возобновляют внутренние перелеты. Однако международное авиасообщение будет открыто только с 15 июня. Билеты купить уже можно в ту страну, в которой также разрешили авиасообщение с Украиной.

В то же время директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине начинает стабилизироваться.

По его словам, ситуация в стране по сравнению с апрелем улучшилась, но все же риск заражения коронавирусом очень высокий.

Ослабление карантина с 5 июня позволит проводить службы в церквях, отменит самоизоляцию для лиц старше 60 лет и дает возможность кафе и ресторанам работать полноценно.