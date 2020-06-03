Карантин в Україні - головні новини 3 червня 2020

Станом на 3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу. З них 44 дітей та 103 медспівробітників.

Вірус побороти змогли 362 людини, а від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 8 осіб.

У лікарні госпіталізували 152 людини. Решта перебувають вдома на самоізоляції.

Найбільшу кількість випадків зафіксовано у Львівській та Рівненській областях, а також в місті Київ.

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У зв’язку з великою кількістю хворих на коронавірус, у Львові можуть посилити карантин.

За словами мера міста Андрія Садового, у міста немає можливості миттєво побороти коронавірус. У Львові за останню добу зробили 500 ПЛР тестів. Всього за час пандемії в Україні у Львові коронавірус діагностували у 1830 осіб

Загалом у порівнянні з кінцем квітня в Україні зріс рівень смертності на 0,5%.

У Кам’янець-Подільському на військовому заводі точної механіки коронавірус підтвердився у семи співробітників.

Всього на підприємстві коронавірус підтвердився у 35 працівників, 5 з них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції.

На заводі продезінфікували усі приміщення, закупили додаткові засоби медзахисту та дезінфекції. Також провели повторні інструктажі для співробітників.

У ВСУ за останню добу підтвердили 10 нових випадків Covid-19, також вилікувалися від коронавируса 10 осіб.

Авіаперельоти в Україні

З 5 червня в Україні відновлюють внутрішні перельоти. Однак міжнародне авіасполучення відкриють тільки з 15 червня. Квитки купити вже можна в ту країну, в якій також дозволили авіасполучення з Україною.

Водночас директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні починає стабілізуватися.

За його словами, ситуація в країні в порівнянні з квітнем покращилася, але все ж ризик зараження коронавірусом дуже високий.

Послаблення карантину з 5 червня дасть можливість проводити служби у церквах, скасує самоізоляцію для осіб старше 60 років та дозволить кафе і ресторанам працювати повноцінно.