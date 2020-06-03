Кабмин предлагает ввести в Украине электронные трудовые книжки.

Проект закона одобрили на заседании правительства 3 июня.

Нововведение предусматривает, что учет труда будет вестись в электронном виде. А бумажная трудовая книжка будет передаваться сотруднику. Работодатель может вносить туда информацию по желанию человека.

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Кроме того, инициатива предлагает автоматически назначать пенсии по возрасту через электронные кабинеты украинцев на портале административных услуг Пенсионного фонда.

Еще осенью 2019 года Кабмин начал работу над электронными трудовыми книжками.

Тогда анонсировалось, что все данные о трудовом стаже украинцев с 2000 года есть в государственном электронном реестре. Информацию о стаже до этого года можно внести в реестр самостоятельно или с помощью работодателя.

При этом бумажные аналоги никто отменять не будет. Украинцы смогут их сохранить и просить вносить туда информацию параллельно.