Кабмін пропонує запровадити в Україні електронні трудові книжки.

Проект закону схвалили на засіданні уряду 3 червня.

Нововведення передбачає, що облік праці вестиметься у електронному вигляді. А паперова трудова книжка передаватиметься співробітнику. Роботодавець може вносити туди інформацію за бажанням людини.

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Крім того, ініціатива пропонує автоматично призначати пенсії за віком через електронні кабінети українців на порталі адміністративних послуг Пенсійного фонду.

Ще восени 2019 року Кабмін почав роботу над електронними трудовими книжками.

Тоді анонсувалося, що всі дані про трудовий стаж українців з 2000 року є в державному електронному реєстрі. Інформацію про стаж до цього року можна внести в реєстр самостійно або за допомогою роботодавця.

Водночас паперові аналоги ніхто скасовувати не буде. Українці зможуть їх зберегти і просити вносити туди інформацію паралельно.