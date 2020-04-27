Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий.

По состоянию на 1 апреля 2020 года выплата составляет 3170,14 грн.

Такая сумма есть средней для 11,3 млн пенсионеров.

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С начала 2020 года средний размер пенсий вырос на 87,16 грн или на 2,8%.

Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже.

Источник: Пенсионный фонд Украины