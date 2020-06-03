Верховная Рада Украины хочет обязать участников дорожного движения носить светоотражающие элементы в темное время суток.

За закон №2696 проголосовал 271 депутат. Инициатива предлагает сделать обязательным ношение специальных жилетов или любой одежды со светоотражающими элементами, которые позволили бы заметить велосипедиста или пешехода ночью.

Нарушение этого правила будет наказываться штрафом 510 грн (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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Адвокат Вадим Володарский считает эту инициативу правильной и говорит, что она может уменьшить количество ДТП с участием пешеходов.

— Это проблема, ведь пешехода в темное время суток не видно. Часто он становится заметным на расстоянии нескольких десятков метров, а тогда уже поздно тормозить, — говорит Вадим Володарский.

По его словам, каждый пешеход теперь должен носить любой светоотражающий элемент — повязку, вставку на одежде. При этом относиться к этому стоит как к вещи, которая может спасти жизнь.

Что касается велосипедистов, то они должны оснастить такими элементами и свое транспортное средство.

Кроме того, в документе указаны новые суммы штрафов за нарушение водителем правил управления транспортным средством, пользование ремнями безопасности, мотошлемами.

Теперь это будет наказываться штрафом в размере 510 грн (30 необлагаемых минимумов доходов граждан) вместо 51 грн (3 необлагаемых минимума доходов граждан).

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

3 июня на заседании Рады парламентарии также усилили ответственность за нарушение правил ПДД пешеходами. Так, переход проезжей части в запрещенном месте будет наказываться штрафом 255 грн.

За то же нарушение в состоянии алкогольного опьянения — 510 грн, а если эти действия повлекли аварию — 680 грн.