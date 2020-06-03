Верховна Рада України хоче зобов’язати учасників дорожнього руху носити світлоповертальні елементи у темний час доби.

За закон №2696 проголосував 271 нардеп. Ініціатива пропонує зробити обов’язковим носіння спеціальних жилетів чи будь-яких речей зі світлоповертальними елементами, які б дозволили помітити велосипедиста чи пішохода вночі.

Порушення цього правила каратиметься штрафом 510 грн (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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Адвокат Вадим Володарський вважає цю ініціативу правильною і каже, що вона може зменшити кількість ДТП за участю пішоходів.

– Це проблема, адже пішохода у темну частину доби не видно. Часто він стає помітним на відстані декількох десятків метрів, а тоді уже пізно гальмувати, – говорить Вадим Володарський.

За його словами, кожен пішохід тепер повинен носити будь-який світлоповертальний елемент – пов’язку, вставку на одязі. Водночас ставитися до цього варто як до речі, яка може врятувати життя.

Що стосується велосипедистів, то вони повинні оснастити такими елементами і свій транспортний засіб.

Крім того, у документі вказані нові суми штрафів за порушення водієм правил керування транспортним засобом, користування ременями безпеки, мотошоломами.

Тепер це каратиметься штрафом у розмірі 510 грн (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) замість 51 грн (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

3 червня на засіданні Ради парламентарі також посилили відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Так, перехід проїзної частини у забороненому місці буде каратися штрафом 255 грн.

За те ж порушення у стані алкогольного сп’яніння – 510 грн, а якщо ці дії спричинили аварію – 680 грн.