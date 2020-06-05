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Факты / Украина

Давали людям наркотики, а потом ловили: на Днепропетровщине задержали полицейских

На Днепропетровщине правоохранители задержали полицейских, которые для повышения показателей своей работы заставляли граждан совершать преступления — кражи, сбывать наркотические средства, оружие.

Полицейские платили пострадавшим и давали наркотики, а в потом привлекали их к уголовной ответственности.

Среди задержанных есть начальник Павлоградского отдела полиции и его заместитель, начальник сектора этого же отдела полиции и четверо оперативных работников.

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На данный момент им сообщили о подозрении.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям: превышение служебных обязанностей, создание преступной организации, кража, незаконное производство или сбыт наркотиков.

В последнее время к полицейским приковано нешуточное внимание, в частности из-за случая изнасилования в Кагарлыкском отделении полиции, где двое сотрудников поиздевались над 25-летней девушкой.

Полицейских задержали на следующий день. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Источник: Офис генпрокурора

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