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Факти / Україна

Давали людям наркотики, а потім ловили: на Дніпропетровщині затримали поліцейських

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали поліцейських, які задля підвищення показників своєї роботи змушували громадян вчиняти злочини – крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю.

Поліцейські платили потерпілим та давали наркотики, а у подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.

Серед затриманих є начальник Павлоградського відділу поліції та його заступник, начальник сектору цього ж відділу поліції та четверо оперативних працівників.

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Наразі їм повідомили про підозру.

Досудове розслідування проводять за кількома статтями: перевищення службових обов’язків, створення злочинної організації, крадіжка, незаконне виробництво чи збут наркотиків.

Останнім часом до поліцейських прикута неабияка увага, зокрема через випадок зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції, де двоє співробітників познущались над 25-річної дівчиною.

Поліцейських затримали наступного дня. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Джерело: Офіс генпрокурора

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