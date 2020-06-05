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Факты / Украина / Политика

Час Кабмина и поддержка туризма: повестка дня Рады 5 июня

Заседание Верховной Рады Украины 5 июня начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству.

В эту пятницу нардепы сосредоточатся на работе Министерства внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью.

После этого Рада рассмотрит ряд законопроектов для голосования за них в первом и втором чтении.

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В частности, в повестке дня указан законопроект №3377 о поддержке сфер культуры и туризма, а также малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за карантина, его рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, в первом чтении рассмотрят проект закона об изменении законодательства в сфере регулирования мехового производства, а также привлечение частных инвесторов для решения проблемы с нехваткой мест в детсадах и школах.

Также в повестке указан проект о внесении изменений в закон Украины О государственной поддержке сельского хозяйства Украины.

Напоследок нардепы во втором чтении проголосуют за проект №2255 касательно создания национального органа интеллектуальной собственности.

После изнасилования 26-летней женщины в Кагарлыке Киевской области и перестрелки между перевозчиками в Броварах обострилось внимание украинских властей и общественности на работе украинских правоохранителей и МВД.

В частности, после стрельбы президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и потребовал лично контролировать ведение следствия по этому делу.

А в Кагарлыке местные власти утвердили на совете контролировать подбор сотрудников в районное отделение полиции.

Источник: Верховная Рада

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