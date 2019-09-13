В Верховной Раде IX созыва 423 народных депутата. Полный список депутатов Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.
По результатам парламентских выборов 2019, в Верховной Раде IX созыва представители пяти партий смогут сформировать фракции.
Партия Слуга народа провела наибольшее количество депутатов – 254. От оппозиционным платформы – За жизнь в парламент прошли 43 народных избранника. Представителей Батькивщины будет 26, а от Европейской солидарности – 25. Еще 20 нардепов проходят от партии Голос.
Читайте: Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке
Также в парламенте будут представители от Оппозиционного блока, Свободы, Самопомощи, Единого центра и Белой Церкви вместе.
Список депутатов Верховной Рады IX созыва
По партийным спискам:
Слуга народа – 119 депутатов
- Дмитрий Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ирина Венедиктова
- Давид Арахамия
- Галина Янченко
- Александр Корниенко
- Анастасия Красносельская
- Александр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергей Бабак
- Елена Шуляк
- Дмитрий Наталуха
- Елизавета Ясько
- Андрей Герус
- Михаил Радуцкий
- Денис Монастырский
- Даниил Гетманцев
- Андрей Холодов
- Гео Лерос
- Сергей Кальченко
- Максим Ткаченко
- Егор Чернев
- Святослав Юраш
- Павел Сушко
- Ирина Верещук
- Александр Кубраков
- Юлия Диденко
- Дмитрий Соломчук
- Михаил Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Игорь Кривошеев
- Сергей Ионушас
- Александр Завитневич
- Вадим Струневич
- Владимир Воронов
- Юрий Аристов
- Юрий Кисель
- Вадим Галайчук
- Артем Ковалев
- Валерий Стернийчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабий
- Александр Качура
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Николай Кириченко
- Галина Третьякова
- Павел Халимон
- Елена Мошенец
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Алина Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михаил Крячко
- Марина Бардина
- Людмила Марченко
- Иван Юнаков
- Дарья Володина
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Владимир Козак
- Елена Хоменко (вместо Андрея Лысюка, который отказался от мандата)
- Александр Сова
- Владимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолий Костюх
- Евгений Брагар
- Виталий Безгин
- Александр Салийчук
- Элла Репина
- Арсений Пушкаренко
- Марьян Заблоцкий
- Андрей Клочко
- Юлия Овчинникова
- Александр Мережко
- Алексей Устенко
- Александр Кабанов
- Федор Вениславский
- Лада Булах
- Евгений Петруняк
- Александр Мариковский
- Александр Федиенко
- Андрей Мотовиловец
- Анна Колесник
- Елизавета Богуцкая
- Артем Нагаевский
- Никита Потураев
- Павел Якименко
- Артем Кунаев
- Дмитрий Припутень
- Максим Павлюк
- Василий Мокан
- Роксолана Пидласа
- Богдан Торохтий
- Оксана Дмитриева
- Маргарита Шол
- Андрей Костин
- Руслан Горбенко
- Андрей Жупанин
- Ростислав Тистык
- Евгения Кравчук
- Нелли Яковлева
- Сергей Гривко
- Петр Павловский
- Ирина Аллахвердиева
- Елена Винтоняк
- Юрий Заславский
- Андрей Задорожный
- Остап Шипайло
- Иван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Владимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
- Николай Сольский
- Павел Фролов
- Михаил Новиков
- Виктория Подгорная
- Анатолий Остапенко
- Татьяна Цыба
- Иван Калаур
- Юлия Гришина
- Ольга Руденко
Оппозиционная платформа – За жизнь – 37 депутатов
- Бойко Юрий
- Рабинович Вадим
- Медведчук Виктор
- Королевская Наталья
- Левочкин Сергей
- Нимченко Василий
- Шуфрич Нестор
- Ларин Сергей
- Дунаев Сергей
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Иоффе Юлий
- Папиев Михаил
- Абрамович Игорь
- Исаенко Дмитрий
- Скорик Николай
- Суркис Григорий
- Кисилев Игорь
- Загородний Юрий
- Бурмич Анатолий
- Левочкина Юлия
- Колтунович Александр
- Мамка Григорий
- Кальцев Владимир
- Павленко Юрий
- Приходько Наталья
- Черный Виктор
- Борт Виталий
- Макаренко Михаил
- Волошин Олег
- Плачков Татьяна
- Пузанов Александр
- Мамоян Чисто
- Кива Илья
- Кузьмин Ренат
- Качный Александр
- Славицкяа Антонина
Батькивщина – 24 депутата
- Тимошенко Юлия
- Тарута Сергей
- Наливайченко Валентин
- Соболев Сергей
- Кондратюк Елена
- Кириленко Иван
- Кожемякин Андрей
- Немыря Григорий
- Власенко Сергей
- Дубиль Валерий
- Абдуллин Александр
- Крулько Иван
- Лабунская Анжелика
- Бондарев Константин
- Цимбалюк Михаил
- Данилов Виталий
- Белькова Ольга
- Кучеренко Алексей
- Николаенко Андрей
- Волынец Михаил
- Пузийчук Андрей
- Шкрум Алена
- Кабаченко Владимир
- Ивченко Вадим
Европейская солидарность – 23 депутата
- Порошенко Петр
- Парубий Андрей
- Геращенко Ирина
- Забродский Михаил
- Федина София
- Джемилев Мустафа
- Зинкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Иванна
- Герасимов Артур
- Кубив Степан
- Фриз Ирина
- Южанина Нина
- Луценко Ирина
- Сюмар Виктория
- Арьев Владимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Николай
- Алексеев Сергей
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Ионова Мария
Голос – 17 депутатов
- Вакарчук Святослав
- Клименко Юлия
- Рудик Кира
- Железняк Ярослав
- Устинова Александра
- Макаров Олег
- Юрчишин Ярослав
- Рахманин Сергей
- Бобровская Соломия
- Стефанишина Ольга
- Цабаль Владимир
- Осадчук Андрей
- Костенко Роман
- Лозинский Роман
- Совсун Инна
- Василенко Леся
- Умеров Рустем
По мажоритарным округам
Слуга народа – 130 депутатов
- ОИО №11. Пашковский Максим
- ОИО №12. Драбовский Анатолий
- ОИО №14. Борзова Ирина
- ОИО №20. Вячеслав Рублев
- ОИО №24. Кисилевский Дмитрий
- ОИО №25. Бужанский Максим
- ОИО №26. Нестеренко Кирилл
- ОИО №27. Медяник Вячеслав
- ОИО №28. Мисягин Юрий
- ОИО №29. Демченко Сергей
- ОИО №30. Личман Анна
- ОИО №31. Захарченко Владимир
- ОИО №32. Криворучкина Елена
- ОИО №33. Корявченков Юрий
- ОИО №34. Черный Дмитрий
- ОИО №35. Герман Денис
- ОИО №36. Каптелов Роман
- ОИО №38. Бородин Владислав
- ОИО №39. Северин Сергей
- ОИО №40. Трухин Александр
- ОИО №62. Герасименко Игорь
- ОИО №63. Кицак Богдан
- ОИО №65. Костюк Дмитрий
- ОИО №66. Грищенко Татьяна
- ОИО №67. Кузьминых Сергей
- ОИО №70. Лаба Михаил
- ОИО №74. Касай Геннадий
- ОИО №75. Соха Роман
- ОИО №76. Шевченко Евгений
- ОИО №77. Штепа Сергей
- ОИО №79. Яцык Юлия
- ОИО №81. Мельник Павел
- ОИО №82. Никитина Марина
- ОИО №84. Фрис Игорь
- ОИО №85. Прощук Эдуард
- ОИО №86. Матусевич Александр
- ОИО №87. Андреевич Зиновий
- ОИО №89. Тимофийчук Владимир
- ОИО №91. Дунды Олег
- ОИО №92. Колюх Валерий
- ОИО №93. Скороход Анна
- ОО №94. Дубинский Александр
- ОИО №95. Горобец Александр
- ОИО №96. Василевская-Смаглюк Ольга
- ОИО №97. Галушко Николай
- ОИО №98. Бунин Сергей
- ОИО №99. Дануца Александр
- ОИО №100. Мурдо Игорь
- ОИО №101. Кузбит Юрий
- ОИО №103. Воронько Олег
- ОИО №106. Кузнецов Алексей
- ОИО №121. Саламаха Орест
- ОИО №124. Камельчук Юрий
- ОИО №127. Пасечный Александр
- ОИО №128. Хайду Александр
- ОИО №129. Копытин Игорь
- ОИО №130. Негулевский Игорь
- ОИО №131. Чорноморов Артем
- ОИО №132. Дырдин Максим
- ОИО №133. Дмитрук Артем
- ОИО №134. Колев Олег
- ОИО №135. Леонов Алексей
- ОИО №136. Горенюк Александр
- ОИО №138. Чернявский Степан
- ОИО №139. Васильковский Игорь
- ОИО №140. Колебошин Сергей
- ОИО №141. Ткаченко Александр
- ОИО №144. Налетов Дмитрий
- ОИО №145. Боблях Андрей
- ОИО №148. Ляшенко Анастасия
- ОИО №149. Касай Константин
- ОИО №150. Мовчан Алексей
- ОО №151. Березин Максим
- ОИО №152. Ковальчук Александр
- ОИО №153. Иванисов Роман
- ОИО №154. Аликсийчук Александр
- ОИО №156. Литвиненко Сергей
- ОИО №157. Рябуха Татьяна
- ОИО №158. Васильев Игорь
- ОИО №161. Гузенко Максим
- ОИО №162. Задорожный Николай
- ОИО №163. Богданец Андрей
- ОИО №164. Васильев Игорь
- ОИО №167. Гевко Владимир
- ОИО №168. Мезенцева Мария
- ОИО №169. Куницкий Александр
- ОИО №170. Одарченко Андрей
- ОИО №171. Кинзбурская Виктория
- ОИО №172. Здебской Юрий
- ОИО №173. Бакумов Александр
- ОИО №175. Пивоваров Евгений
- ОИО №177. Любота Дмитрий
- ОИО №178. Литвинов Александр
- ОИО №179. Кучер Алексей
- ОИО №180. Красов Алексей
- ОИО №181. Микиша Дмитрий
- ОИО №182. Павлиш Павел
- ОИО №183. Вагнер Виктория
- ОИО №185. Иванов Владимир
- ОИО №186. Ковалев Алексей
- ОИО №187. Стефанчук Николай
- ОИО №189. Копанчук Елена
- ОИО №190. Жмеренецкий Алексей
- ОИО №193. Марчук Игорь
- ОИО №194. Шпак Любовь
- ОИО №195. Арсенюк Олег
- ОИО №196. Стрихарский Андрей
- ОИО №197. Скичко Александр
- ОИО №199. Нагорняк Сергей
- ОИО №201. Лис Елена
- ОИО №202. Заремский Максим
- ОИО №203. Мазурашу Георгий
- ОИО №204. Божик Валерий
- ОИО №205. Семинский Олег
- ОИО №206. Поляков Антон
- ОИО №207. Зуев Максим
- ОИО №209. Зуб Валерий
- ОИО №211. Юрченко Александр
- ОИО №212. Перебийнис Максим
- ОИО №213. Дубнов Артем
- ОИО №214. Швец Сергей
- ОИО №215. Яременко Богдан
- ОИО №216. Леся Забуранная
- ОИО №217. Безуглая Марьяна
- ОИО №218. Гурин Дмитрий
- ОИО №219. Тищенко Николай
- ОИО №220. Бондарь Анна
- ОИО №221. Пуртова Анна
- ОИО №222. Грищук Роман
- ОИО №223. Буймистер Людмила
Самовыдвиженцы – 46 депутатов
- ОИО №13. Юрчишин Петр
- ОИО №15. Билозир Лариса
- ОИО №16. Вацак Геннадий
- ОИО №17. Кучер Николай
- ОИО №19. Игорь Гузь
- ОИО №21. Ивахив Степан
- ОИО №22. палка Игорь
- ОИО №23. Констанкевич Ирина
- ОИО №37. Шпенов Дмитрий
- ОИО №48. Ефимов Максим
- ОИО №51. Ковалев Александр
- ОИО №60. Лубинець Дмитрий
- ОИО №64. Арешонков Владимир
- ОИО №68. Хорват Роберт
- ОИО №71. Валерий Лунченко
- ОИО №72. Путевки Василий
- ОИО №73. Поляк Владислав
- ОИО №80. Минько Сергей
- ОИО №88. Иванчук Андрей
- ОИО №102. Довгий Олесь
- ОИО №107. Сухов Александр
- ОИО №112. Вельможный Сергей
- ОИО №114. Шахов Сергей
- ОИО №120. Дубневич Ярослав
- ОИО №123. Батенко Тарас
- ОИО №125. Лопушанский Андрей
- ОИО №126. Кот Андрей
- ОИО №137. Гончаренко Алексей
- ОИО №142. Киссе Антон
- ОИО №143. Урбанский Анатолий
- ОИО №146. Шаповалов Юрий
- ОИО №147. Кулинич Олег
- ОИО №155. Мьялик Виктор
- ОИО №159. Деркач Андрей
- ОИО №160. Молоток Игорь
- ОИО №165. Чайковский Иван
- ОИО №166. Люшняк Николай
- ОИО №174. Фельдман Александр
- ОИО №184. Колихаев Виктор
- ОИО №188. Лабазюк Сергей
- ОИО №191. Бондарь Виктор
- ОИО №192. Герега Александр
- ОИО №198. Рудик Сергей
- ОИО №200. Яценко Антон
- ОИО №208. Давыденко Валерий
- ОИО №210. Приходько Борис
Оппозиционная платформа – За жизнь – шесть депутатов
- ОВО №46. Христенко Федор
- ОВО №47. Солод Юрий
- ОВО №49. Гнатенко Валерий
- ОВО №59. Мороз Владимир
- ОВО №78. Пономарев Александр
- ОВО №113. Лукашев Александр
Оппозиционный блок – шесть депутатов
- ОИО №45. Муса Магомедов
- ОИО №50. Руслан Требушкин
- ОИО №57. Новинский Вадим
- ОИО №58. Магера Сергей
- ОИО №105. Гриб Виктория
- ОИО №176. Шенцев Дмитрий
Голос – три депутата
- ОИО №115. Пипа Наталья
- ОИО №117. Рущишин Ярослав
- ОИО №118. Васильченко Галина
Европейская солидарность – два депутата
- ОИО №116. Княжицкий Николай
- ОИО №119. Бондарь Михаил
Батькивщина – два депутата
- ОИО №18. Мейдич Олег
- ОИО №52. Яковенко Евгений
Самопомощь – один депутат
- ОИО №122. Бакунец Павел
Единый центр – один депутат
- ОИО №69. Балога Виктор
Свобода – один депутат
- ОИО №83. Савчук Оксана
Белая Церковь вместе – один депутат
- ОИО №90. Бабенко Николай
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