Стрельба в Броварах: Зеленский, Аваков и Шмыгаль провели совещание

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал министра внутренних дел Арсена Авакова и премьер-министра Дениса Шмыгаля для обсуждения ситуации со стрельбой в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

Во время встречи Зеленский назвал инцидент не просто столкновением, а ситуацией из 90-х. Он потребовал объяснить, что произошло между перевозчиками. Арсен Аваков озвучил информацию, которая известна правоохранителям.

— Одна из групп пришла с помповым ружьем, с резинами, с дробовиками. Вторая пришла просто, без оружия. Началось столкновение местных, броварских, которые раньше контролировали эти перевозки, и внешних перевозчиков, которым теперь отдали значительную часть этих маршрутов, — рассказал Арсен Аваков.

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По его словам, полиция не знала о “разборках”. Правоохранители думали, что свозят простых работников. В свою очередь Зеленский попросил разобраться в ситуации, наказать виновных и помочь людям, которые в результате нее пострадали.

— Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю, чтобы мы нашли заказчиков… Там в окна попали пули. Нужно, чтобы помогли людям, которые пострадали от этой ситуации, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах между перевозчиками произошел конфликт. Вооруженные мужчины устроили стрельбу прямо на улице.