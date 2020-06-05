Поминальные дни 2020 на основных кладбищах Киева пройдут с 6 по 8 июня. В эти дни движение общественного транспорта в столице организуют по определенным маршрутам.

Кроме того, на период поминальных дней в июне 2020 организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам — Южному, Северному, Лесному.

Всего для перевозок киевлян выделят 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай. Однако 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Маршруты общественного транспорта в Киеве в поминальные дни 2020:

Маршрути громадського транспорту в Києві у поминальні дні 2020: by Віта Гірко on Scribd

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Поминальные дни ежегодно приходятся на первую неделю после Пасхи. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса церковь приняла решение перенести их на Троицкую поминальную субботу — 6 июня.

Киевляне смогут прийти на кладбище в течение трех выходных дней — 6, 7 и 8 июня, чтобы помянуть своих родных.

Но, несмотря на разрешение, не нужно забывать о правилах гигиены и противоэпидемических мерах, которые остаются неизменными. В частности, не стоит подходить близко к людям без маски или респиратора, трогать руками лицо и не забывать обрабатывать руки антисептиком.