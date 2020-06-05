В поминальные дни в июне 2020 киевляне смогут посетить кладбища и колумбарий. Киевские городские власти дали распоряжение организовать транспорт, который будет довозить людей.

В городе в эти дни будет патрулировать полиция и дежурить бригады скорой помощи. Эту информацию Фактам ICTV подтвердил руководитель СКП Киевский крематорий Андрей Ященко.

— Есть распоряжение киевских городских властей организовать автобусные маршруты. Если раньше битком набивались эти автобусы, то теперь только сидячие места, — рассказал Андрей Ященко.

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По его словам, киевский колумбарий в этот день будет открыт для посещения людей и для въезда автомобилей. Однако людям нужно будет соблюдать правила – на входе пройти температурный скрининг и быть в маске.

— На входе будет стоять охранник, который будет измерять температуру. Остальные требования: маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра, — продолжает Андрей Ященко.

Однако уже во время нахождения в самом колумбарии следить за соблюдением этих правил никто не будет, это уже на ответственности самих людей.

— Охраны не будет, которая будет ходить и смотреть за соблюдением правил. Но это уже на совести и ответственности людей, — подводит итог Андрей Ященко.

Из-за эпидемии коронавируса и карантина украинцы не смогли посетить кладбища в поминальные дни 2020 в апреле.

Хотя, несмотря на запреты, некоторые граждане все же нарушали правила.

Без запретов украинцы смогут посетить кладбища во время праздничных выходных на Троицу — с 6 по 8 июня.