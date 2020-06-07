В варшавский аэропорт имени Шопена прибыли два самолета авиакомпании МАУ, что привезли в Польшу 186 заробитчан из Украины.

После прохождения 14-дневной обсервации их доставят к месту работы в разных уголках Польши.

— Мы перевезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже заключены долгосрочные трудовые контракты, — заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Перевозка людей именно двумя самолетами была вынужденным шагом, ведь на борту может находиться такое количество пассажиров, которое не превышающей половину посадочных мест.

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Кириченко отметил, что несмотря на убытки от организации двух чартеров, компания в конце концов пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями.

Всех украинских работников, прибывших в Польшу, обеспечат полной медицинской страховкой, в частности в случае коронавируса.

Польша планирует полноценно открыть границы с 15 июня — через три месяца после их закрытия. С ослаблением карантина, в стране начинает расти спрос на украинских заробитчан.

Польша постепенно восстанавливает экономику, поэтому понадобились люди, которые работали на сезонных работах в аграрном секторе.