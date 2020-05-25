Денежные переводы мигрантов в Украину составляют $10 млрд в 2020 году.

Это на $2 млрд меньше, чем в прошлом году.

— За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантина в 2020 году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, будут составят значительную сумму — около $10 млрд, — отметили в НБУ.

По данным Национального банка, почти 3 млн украинцев работают за рубежом. Часть из них — сезонно. В 2019 году около 2,5 млн наших граждан были на работе в других странах.

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Ранее Факты ICTV писали, что Германия согласовала продление срока для въезда сезонных рабочих до 15 июня.